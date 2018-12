Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GP Natal cumpre a 61.ª edição a 9 de dezembro

Prova conta com a elite nacional mas é uma festa do atletismo popular.

Por Mário Figueiredo | 12:00

O GP de Natal corre-se dia 9 de dezembro (10h30) pelas principais artérias da capital, cumprindo a sua 61.ª edição. Uma clássica do atletismo português que ao longo dos anos tem sido marcada por intensos duelos entre Benfica e Sporting.



São esperados perto de sete mil atletas, numa lista na qual constam quatro atletas quenianos de elite, e os portugueses Hélder Santos (Sporting), vencedor no ano passado, e Dulce Félix (Benfica), que triunfou em 2016.



O evento ligará Benfica aos Restauradores numa distância de 10 quilómetros, mas passa pelo Estádio José Alvalade, Campo Grande, Entre Campos e Campo Pequeno, seguindo em direção ao Marquês de Pombal, de onde segue para a meta.



A cumprir a 61.ª edição, a organização, a cargo do Maratona Clube de Portugal, fez um investimento maior com a contratação de vários quenianos, com destaque para Daniel Kipchirchir e Ladan Wanjiku e para as compatriotas Mercyline Jeronoh e Naomi Vaati Ndolo.



Mais do que um evento desportivo de nível mundial, o GP de Natal é, acima de tudo, uma grande festa do atletismo. O percurso é interessante e a sua inclinação torna-o propício a quem procura bater os recordes pessoais na dupla légua.



A competição, cuja primeira edição se realizou em 1946, contará ainda com a participação de vários triatletas olímpicos, que a aproveitam como preparação. Entre os triatletas, o destaque vai para João Pereira, João Silva, Miguel Arraiolos e Melanie Santos.



O campeão Paulo Guerra, que se notabilizou com quatro títulos europeus de corta-mato, e Rui Silva, medalha de prata nos 1500 metros dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, também se associam a esta festa. Haverá ainda um elevado cariz solidário, com um euro da inscrição a reverter para a Fundação Portuguesa de Cardiologia. Seja solidário e junte-se aos campeões.



Bons treinos!