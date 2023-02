Greve de enfermeiros no Algarve com adesões entre 70 e 100%

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses classificou esta quarta-feira como "extremamente positiva" a adesão à greve no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), que estima oscilar entre 70% em Faro e 100% no Serviço de Urgência Básica de Albufeira.

A paralisação convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) no CHUA começou às 08h00 e prolonga-se até às 00h00, abrangendo os turnos da manhã e da tarde, e a dirigente sindical Sónia Lopes disse à Lusa que, "no Hospital de Portimão, há uma adesão de 80%", enquanto no de "Faro, onde ainda não se recolheram os dados todos, rondará os 70%".

O CHUA também gere os hospitais de Lagos e os Serviços de Urgência Básica de Vila Real de Santo António, Loulé e Albufeira, onde há "adesões de 100%", sublinhou Sónia Lopes, do SEP do Algarve, precisando que esse é o caso em Albufeira.