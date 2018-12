Estrela da SIC anunciou antestreia do programa para esta sexta-feira.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Manuel Luís Goucha tinha tudo preparado para o arranque do novo programa na próxima segunda-feira, dia 17, mas Cristina Ferreira antecipou-se e ontem de manhã anunciou uma antestreia do seu formato para hoje, sexta-feira.Sem que nada o fizesse esperar, o apresentador da TVI resolveu contra-atacar o plano da rival e, poucos minutos depois, em direto no ‘Você na TV’, revelou que também ele ia estrear ‘O Monte do Manel’... no mesmo dia e à mesma hora.