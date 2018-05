Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Harry e Meghan deixam o mundo emocionado

Casamento do ano quebra convenções, com coro de gospel e discurso de bispo da Igreja Episcopal, numa cerimónia com influência americana.

Por Rute Lourenço | 01:30

Estás maravilhosa". Foi desta forma, e de lágrimas nos olhos, que o príncipe Harry recebeu, ontem, Meghan Markle no altar, num casamento que quebrou convenções e emocionou o Mundo. Na ausência do pai, a atriz, de 36 anos, entrou sozinha na Capela de Saint George, em Windsor, e a meio do percurso tomou o braço do príncipe Carlos, que a levou até ao noivo, de 33 anos.



Apaixonados, os dois protagonizaram um dos casamentos mais emotivos da realeza britânica ao trocarem sorrisos cúmplices, lágrimas e a entrelaçarem os dedos, numa cerimónia arrojada, marcada pelo romance e com inspiração americana. Durante o serviço religioso, houve lugar para um coro de gospel e os convidados vibraram com o momento em que um bispo da Igreja Episcopal dos EUA tomou a palavra para reproduzir uma declaração de Martin Luther King Jr. sobre o amor. A emoção tomou conta da capela. Doria Ragland, a mãe e única familiar da noiva presente na cerimónia, não parou de chorar durante todo o casamento ao ver a filha viver a sua grande história de amor.



O vestido, uma das maiores curiosidades, primou pela simplicidade. O modelo, Givenchy, tinha um véu de cinco metros e custou 228 mil euros. Meghan usou ainda uma tiara de diamantes da rainha Isabel II e um bouquet com as flores preferidas da princesa Diana.



Casados de fresco, Harry e Meghan enfrentaram a multidão. "Damos um beijo?", perguntou a nova duquesa de Sussex. E foram felizes para sempre.