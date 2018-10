Herman José diz que Madonna é a nova Teresa Guilherme

Humorista português comentou fotografia publicada pela rainha da Pop.

O humorista Herman José voltou a falar de Madonna, através de uma publicação no Instagram, esta segunda-feira.



A rainha da Pop publicou um vídeo na mesma rede social no último domingo, dia 28 de outubro, onde aparece a comer um hambúrguer com a legenda "últimas notícias", fazendo-se acompanhar pelo hashtag "não é meu o novo chefe", recebendo uma resposta por parte do que o humorista comentou: "és a nova Teresa Guilherme, digam o que disserem".

O comediante já tinha encontrado também a cantora no mesmo avião numa viagem entre Londres e Lisboa em setembro deste ano. No momento, Herman partilhou uma fotografia da cantora a dormir à janela com o comentário "Madonna no mesmo voo que eu a brincar aos pobrezinhos".

Recorde-se que a artista está a viver em Portugal desde 2017 e este mês publicou um anúncio onde afirmava que estava à procura de um chef para trabalhar consigo no Palácio do Ramalhete. A cantora oferece um salário de oito mil euros, muito acima da média portuguesa, mas exige que o candidato conheça as regras da dieta Kosher.