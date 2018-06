Jogador do FC Porto viaja de urgência para Portugal após festa com prostitutas.

Por Rute Lourenço | 01:30

O escândalo em torno dos jogadores do México, apanhados com prostitutas em vésperas do Mundial, está a abalar o casamento de vários futebolistas. Entre estes está Héctor Herrera, do FC Porto, fotografado a receber as acompanhantes de luxo, que passaram 16 horas numa festa com os craques, regada a muito álcool, no passado sábado.