Cólera já fez três mortos em surto após ciclone Idai em Moçambique

Por Lusa | 16:07

As autoridades de saúde moçambicanas anunciaram esta quinta-feira a terceira morte num surto de cólera que se seguiu ao ciclone Idai no centro do país.



As duas primeiras mortes tinham sido registadas na última semana nos distritos de Beira e Dondo, enquanto que a terceira anunciada esta quinta-feira aconteceu no distrito de Nhamatanda, zona oeste da província de Sofala.



O surto já infetou mais de 2.000 pessoas, 94% das quais têm sido curadas.



No entanto, o número de infeções é largamente superior aos surtos recorrentes anualmente durante a época das chuvas.



A destruição do ciclone Idai terá agravado as condições sanitárias e de higiene, promovendo a propagação da cólera através da água e alimentos.



Ainda segundo dados apresentados esta quinta-feira, pelo menos 217.000 pessoas já foram vacinadas contra a doença no âmbito da campanha que arrancou na quarta-feira.



O número de pessoas vacinadas representa 26% do objetivo total.



O ciclone Idai provocou 598 mortes e afetou 1,4 milhões de pessoas em Moçambique, segundo o mais recente balanço das autoridades.