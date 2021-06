Idoso morre em praia de Cascais e corpo fica várias horas no areal

Um homem, de 80 anos, morreu esta quarta-feira à tarde na praia da Poça, Cascais. Ao que tudo indica a morte foi causada por uma indisposição súbita, tendo o homem ficado várias horas deitado no areal até populares e nadadores-salvadores terem estranhado a situação e dado o alerta.Segundo explicou aoo comandante Paulo Agostinho, do Porto de Cascais, o idoso estava "deitado junto ao paredão e as pessoas acabaram por estranhar encontrar-se na mesma posição [barriga para cima] há várias horas".Nadadores-salvadores, bombeiros e INEM fizeram manobras de reanimação, sem sucesso.