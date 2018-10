Marcelo elogia combate a incêndio em Sintra que superou todas as expectativas

Chamas deflagraram na serra de Sintra e fizeram 21 feridos.

Por Lusa | 15:48

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou este domingo a resposta ao incêndio que afetou Sintra e Cascais, considerando "tranquilizador" que, mesmo com as condições desfavoráveis, o combate tenha superado todas as expectativas.

À chegada para as festas de Almoçageme, concelho de Sintra, Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas, acompanhado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues

"É tranquilizador ver, para um fogo com aquela velocidade, com as condições muito desfavoráveis, como a resposta superou todas as expectativas. E isso deve ser sublinhado e elogiado hoje", enalteceu.