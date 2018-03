Por Lusa | 17:52

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que quem quiser ser governo, hoje ou no futuro, só o conseguirá com a vitória no combate por uma floresta "melhor preservada e valorizada".

No final de uma visita à Serra do Castro, no concelho de Viseu, para acompanhar uma ação de limpeza de mato, Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jornalistas que "tudo o que seja necessário fazer para sensibilizar as pessoas" para esta questão deve ser feito.