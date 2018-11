Atriz chama “mimado” ao filho do namorado e gera polémica nas redes sociais.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

Jessica Athayde está a ser duramente criticada pelos fãs de Diogo Amaral.Em jeito de brincadeira, o ator partilhou nas redes sociais uma fotografia do filho, Mateus, de quatro anos, a revelar o dedo do meio para mostrar ao pai uma ferida."É o puto mais bem educado do mundo, engraçado, giro e simpático", garantiu o ator.