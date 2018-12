Jessica Athayde revela que descobriu que estava grávida por estar "com muito mau humor"

Atriz revelou em entrevista como está a ser o início da gravidez.

16:48

um feitio de m***".

Jessica Athayde está no primeiro trimestre de gestação e revelou pela primeira vez como se tem sentido nesta nova fase da sua vida. A atriz, grávida do primeiro filho em comum com Diogo Amaral, revelou em conversa com Nuno Markl, no podcast 'Cave do Markl' que descobriu que estava grávida por estar "com muito mau humor".A atriz revelou andar mais emotiva e com um ""Tudo me estava a começar a chatear, tanto que eu fiz um teste muito cedo e descobri muito cedo que estava grávida", acrescentou.