Luciana Abreu sexy após nascimento da gémeas

Atriz recupera as curvas sensuais dois meses depois de ter dado à luz as gémeas Amoor e Valentine, que nasceram prematuras.

Por Rute Lourenço | 01:30

Viveu uma gravidez de risco, teve as filhas gémeas prematuras e só há pouco tempo respirou de alívio com as pequenas Amoor e Valentine a terem alta hospitalar, depois de dois meses na incubadora. Agora, Luciana Abreu pode, finalmente, dedicar-se também a cuidar um pouco de si e, na terça-feira, provou que já recuperou a forma depois de ter sido mãe ao partilhar uma fotografia em que surge de biquíni. De costas e com umas curvas de fazer inveja, a atriz e cantora, de 32 anos, foi muito elogiada pelos seguidores.