Lula da Silva anuncia os primeiros ministros do governo

O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, anunciou esta sexta-feira os primeiros ministros do seu futuro governo, que inicia funções no próximo dia 1 de Janeiro. Lula anunciou cinco nomes dos cerca de 30 que devem fazer parte do futuro executivo brasileiro.



Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, PT, foi confirmado por Lula como futuro ministro das Finanças, como já era esperado, e contrariando pedidos de sectores do mercado financeiro, que gostariam de ver a pasta comandada por alguém mais liberal. Para outra área sensível, a Defesa, Lula anunciou o nome do ex-deputado e ex-presidente do Tribunal de Contas, José Múcio Monteiro, apresentado como alguém que tem um perfil moderado e apaziguador.

Nas outras três pastas anunciadas, Justiça e Segurança Pública, Negócios Estrangeiros e Casa Civil, Lula escolheu também pessoas muito próximas a ele, da chamada "quota pessoal". Para a Justiça foi escolhido o ex-governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, que foi juiz de carreira, para os Negócios Estrangeiros Lula escolheu outro nome respeitado no meio, o embaixador Mauro Vieira e, finalmente, para a Casa Civil o presidente eleito anunciou o ex-governador da Bahia, Rui Costa, considerado um grande gestor público.

Os próximos nomes do futuro governo, segundo o próprio Lula, serão anunciados a partir da semana que vem, após a diplomação. A cerimónia de diplomação de Lula como presidente eleito, ou seja, o reconhecimento oficial da sua eleição, está marcada para a próxima segunda-feira em Brasília. (FIM).