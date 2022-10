Lula arranca à frente, Bolsonaro ultrapassou-o na contagem dos votos das eleições do Brasil

O Brasil já conta os votos que vão revelar quem será o vencedor da segunda volta das eleições presidenciais e o antigo presidente brasileiro, Lula da Silva, arrancou na frente 57,3% da contagem de votos para as eleições presidenciais do Brasil. Bolsonaro recolhe 42,7%. Bolsonaro ultrapassou rapidamente Lula e colocou-se no primeiro lugar com um por cento dos votos contados. Estes são os primeiros e ainda muito pouco significativos dados da contagem eleitoral.

Na primeira volta das presidenciais nenhum dos dois conseguiu a eleição. Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43,2% dos votos obtidos por Jair Bolsonaro.

Todas as incidências desta eleição são acompanhadas no CM ao minuto.

A ida às urnas neste domingo ficou marcada por diversos episódios que refletem a extrema polarização da sociedade brasileira.





O Ministro da Justiça, revela a imprensa brasileira, terá sido instruído por Bolsonado a colocar a Polícia Rodoviária para colocar em prática um plano de fiscalização de autocarros que transportavam eleitores do PT. Estas ações terão decorrido em áreas onde Lula da Silva recolhe mais votos.

Lula da Silva venceu a votação na capital portuguesa com 64,5% dos votos.

Em Lisboa, Lula da Silva obteve 12.872 votos contra 7.085 alcançados pelo P´rresidente do Brasil e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.

Em atualização