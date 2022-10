Bolsonaro já acordou mas mantém silêncio após derrota contra Lula da Silva

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro mantém-se em silêncio desde a derrota nas eleições que deram, este domingo, a vitória a Lula da Silva. O candidato do Livre saiu pelas 09h30 do Palácio da Alvorada, a residência oficial do Presidente do Brasil, e dirigiu-se até ao palácio do Planalto, o gabinete do chefe de Estado.De acordo com o jornal Folha de São Paulo, ainda pela manhã, o filho mais velho de Jair, Flávio Bolsonaro, o ajudante de ordens, tenente-coronle Mauro Cid e o vice, general Walter Braga Neto, chegaram também de manhã cedo ao palácio da Alvorada.Embora o chefe de Estado tenha anteriormente lançado dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro e ameaçado não reconhecer a derrota nas eleições, aliados de Bolsonaro dizem não haver clima de contestação em volta dos resultados. No entanto, ainda na noite de domingo, quando ministros do governo tentaram falar com o presidente brasileiro, o ajudante de ordem do presidente esclareceu que Bolsonaro já tinha ido dormir, tendo logo de seguida, às 22h06, sido desligadas as luzes do Palácio da Alvorada.