De costas voltadas por causa do mesmo homem, David Quinta, as duas atrizes voltam a dar uma oportunidade à amizade.

Por Rute Lourenço | 01:30

Foi há dois anos que Benedita Pereira virou costas a Maya Booth depois de esta se ter apaixonado pelo seu ‘ex’, David Quinta.Agora que os dois esperam um filho em comum, as atrizes parecem ter decidido dar uma nova oportunidade à amizade e, recentemente, partilharam uma fotografia juntas, com um grupo de amigas, a mostrar que as divergências do passado foram ultrapassadas.