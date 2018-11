Ministério Público pede julgamento para ex-seguranças da discoteca Urban Beach

Três seguranças acusados de tentativa de homicídio de dois homens, agredidos com violência em novembro de 2017.

Por Lusa | 16:11

O Ministério Público (MP) pediu esta sexta-feira que sejam submetidos a julgamento os três seguranças acusados de tentativa de homicídio de dois homens, agredidos com violência em novembro de 2017 junto à discoteca Urban Beach, em Lisboa.

Os três ex-funcionários da empresa que prestava serviço de segurança na discoteca requereram a abertura de instrução, fase facultativa na qual um juiz de instrução criminal vai decidir se leva os arguidos a julgamento.

Esta segunda-feira, no debate instrutório, a procuradora do MP Emília Serrão pediu à juíza Cláudia Pina do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa que pronuncie (que leve a julgamento) os arguidos nos "termos da acusação", enquanto os advogados dos arguidos defenderam que os seus constituintes sejam pronunciados (sejam levados a julgamento) apenas por ofensa à integridade física simples.