MNE alerta que terrorismo "é também uma ameaça aos portugueses"

Por Lusa | 11:13

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou hoje em Paris que o terrorismo é atualmente "a principal ameaça à paz e segurança no mundo e é também uma ameaça aos portugueses".

Questionado sobre se vai visitar Renato Silva, ferido no atentado de sexta-feira, no sul de França, o governante disse que não o vai fazer por estar em Paris, mas lembrou que o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, visitou o português no sábado de manhã, um dia após o ataque, e garantiu "todo o apoio necessário à respetiva família".

O chefe da diplomacia portuguesa aproveitou para reiterar que "todos os portugueses" estão sujeitos à ameaça terrorista.