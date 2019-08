Motoristas: António Costa avalia 2ªfeira de manhã fim da crise energética

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou hoje fonte oficial.

A visita de António Costa à ENSE está agendada para as 08:00, e servirá para "avaliar as condições para declarar fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros eletrónico para o efeito", segundo a agenda do primeiro-ministro.

António Costa desloca-se em seguida, às 09:00, ao Comando Conjunto para as Operações Militares do Estado-Maior General das Forças Armadas, em Oeiras, seguindo depois para as instalações do Sistema de Segurança Interna (SIS).