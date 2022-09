Mulher assume burla no Porto para alimentar cinco filhos

Uma mulher, já com cadastro por burlas, começou esta quinta-feira a ser julgada no tribunal de São João Novo, no Porto, por se ter feito passar por outra pessoa para comprar bens e contratar serviços de operadoras de comunicações. Sandra Eugénia Silva assumiu os crimes e disse que só os fez para alimentar os cinco filhos que vivem com ela (tem seis)." Na altura dos factos a minha vida familiar não estava bem e arranjei esta maneira de ter dinheiro. Pedi ajuda à Segurança Social, mas essa ajuda foi-me negada", disse aos juízes.