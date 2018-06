Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de Corona anuncia gravidez

Casal espera assim o segundo filho em conjunto.

01:30

Uma semana depois de o companheiro, Jesús Corona, ter sido apanhado numa festa com prostitutas, a mulher, Gabriela, anunciou que está à espera do segundo filho.



"Esperamos-te com tanta ansiedade", escreveu, deixando para trás a polémica em torno do companheiro.



A gravidez é vivida com especial alegria, uma vez que, em novembro do ano passado, Gabriela perdeu o bebé que esperava.



"Estou muito feliz por deus me ter dado esta oportunidade outra vez. O que passámos há meses foi muito triste, mas entendo que ele tem tudo planeado e agora está a enviar um irmãozinho ao Jesús Gabriel", escreveu emocionada.