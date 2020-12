Vídeo mostra momento da reanimação das vítimas do tiroteio no Seixal que fez um morto e feriu dois GNR

No tiroteio desta terça-feira à tarde, ocorrido num hipermercado no Seixal, dois GNR ficaram feridos após terem sido baleados por um suspeito sob o qual pendia um mandado de detenção. Após altercação no interior da superfície comercial, e já no exterior, o suspeito terá disparado contra os militares, atingindo um no abdómen e outro numa perna.O suspeito foi depois atingido a tiro e não sobreviveu, tendo morrido no local.O militar da GNR atingido no abdómen está em estado grave.No local foi montada uma grande operação policial e a PJ esteve no local a recolher indícios. A estrada que liga o Seixal ao Barreiro junto àquele local, em Fernão Ferro, foi cortada ao trânsito.