"O Benfica está muito preocupado com o que fez", diz Francisco J. Marques

Diretor de comunicação do FC Porto afirma que responsáveis das águias não podem demarcar-se do processo E-Toupeira.

23:03

Francisco J. Marques considera que a alegada procura de acesso a informação por parte de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, relatada no conhecido despacho do DIAP sore o processo E-Toupeira, comprova o receio que as águias terão sobre o caso.



"É claro para toda a gente que o Benfica está metido numa série de trapalhadas e se está é porque se quis meter nelas. Porque razão, estando a haver uma investigação, o Benfica pede a um funcionário que arrisque cometer um ilícito destes? Porque estão muito preocupados com o que fizeram. Está feito o retrato do que tem sido o Benfica nestes últimos anos: sustenta-se em pessoas que lhe são mais ou menos próximas, que lhe prestam serviços que não são regulares. Foi assim que o Benfica criou um poder quase absoluto até ao verão passado. Esse poder está a vacilar pois tem havido a denúncia disso", afirmou, esta terça-feira à noite, no Porto Canal.



O diretor de comunicação do FC Porto entende que o clube acabará por ser diretamente implicado no processo, em virtude das alegadas ações de Paulo Gonçalves. "No caso E-Toupeira, ninguém pode ter dúvidas dos crimes que foram cometidos e o Benfica não pode colocar-se à parte disso, pois foi um alto funcionário seu que praticou os crimes e foi o Benfica que beneficiou deles", referiu.