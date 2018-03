"Em causa está a corrupção no clube querido", diz Francisco J. Marques a Costa

Primeiro-ministro afirmou que não vai especular sobre uma investigação judicial em curso.

António Costa abordou o tema E-toupeira, que envolve o SL Benfica, no debate quinzenal do Parlamento afirmando que não especula sobre uma investigação judicial em curso, "mesmo tratando-se de um clube querido". O diretor de comunicação do FC Porto não perdeu a oportunidade e relembrou o que realmente importa no caso.

"É importante lembrar que em causa não está apenas a violação do segredo de justiça. Em causa está a corrupção no ‘clube querido’", escreveu Francisco J. Marques na conta do Twitter esta quinta-feira à noite.





Apesar da declaração inicial, o primeiro-ministro ainda afirmou que, pelo menos uma vez, "a violação do segredo de justiça foi fácil de descobrir" e que é possível apontar alguém como culpado.

"Mas, ao fazer fé no que vem na comunicação social, eu creio que não há forma alguma de prevenir que alguém que esteja certificado para utilizar o sistema o utilize de forma indevida", rematou o político português.