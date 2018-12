Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Óbidos vai viajar até aos anos 80 no Natal

Encanto dos anos 80 do século XX dá mais brilho às iniciativas desta XIII edição do ‘Óbidos Vila Natal’.

Por Isabel Jordão | 11:00

A vila de Óbidos abre as portas para deixar entrar o espírito natalício, envolvendo os visitantes numa viagem pelo encanto dos anos 80 do século passado, por entre bolas de espelhos que brilham ao som de ritmos que fazem dançar e cores vibrantes que atraem o olhar.



Esta XIII edição do ‘Óbidos Vila Natal’ decorre até ao dia 6 de janeiro do próximo ano, estendendo-se para além das muralhas da vila histórica. O bilhete de entrada geral custa cinco euros para as crianças e oito euros para os adultos.



A magia do Natal começa logo na ‘Porta da Vila’, onde se encontra uma árvore decorada e iluminada a preceito, abrindo caminho até à rua Direita e à entrada no recinto.



No interior da Cerca do Castelo há uma roda gigante, um túnel da ilusão, uma discoteca, um atelier de bolas de sabão e um presépio de Natal tradicional português, para além das incontornáveis pista e rampa de gelo, o carrossel, os trampolins, o comboio, os simuladores de realidade virtual e ainda a Casa do Pai Natal.



Campo Pequeno natalício

A arena do Campo Pequeno acolhe até dia 2 de dezembro mais uma edição do Mercado de Natal, que tem uma vertente solidária. Mais de 140 expositores apresentam artigos de autor e peças de design exclusivamente de origem portuguesa, maioritariamente inspirados nas artes e ofícios tradicionais.



Diariamente, das 11h30 às 21h30, os visitantes podem encontrar peças originais, do tradicional ao contemporâneo, a preços atrativos, contribuindo para a sustentabilidade de pequenos ofícios e para o desenvolvimento da microeconomia nacional.



O bilhete de entrada tem o valor de 2 € com 2 vales de 1 € para descontar nas suas compras.