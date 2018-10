Sismo de 5,9 de magnitude faz 11 mortos no Haiti

Várias pessoas ficaram feridas e algumas casas foram destruídas.

Por Lusa | 06:09

Pelo menos onze pessoas morreram na sequência do sismo de magnitude 5,9, que abalou este domingo costa norte do Haiti, anunciaram as autoridades do país.

"O balanço até ao momento é de 11 mortos", disse o porta-voz do governo do Haiti, Eddy Jackson Alexis, citado pela agência de notícias francesa AFP.

A agência de proteção civil do país divulgou um comunicado afirmando que várias pessoas ficaram feridas e algumas casas foram destruídas em Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme e Turtle Island. Entre as estruturas danificadas estava a igreja de Saint-Michel, em Plaisance.