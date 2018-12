Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pernil, cozido e rabanadas fazem delícias dos clientes no Antunes

Mais de meio século de cozinha tradicional portuguesa num restaurante acolhedor localizado no centro do Porto.

Por Manuel Jorge Bento | 20:18

A 13 de agosto de 1965, o espaço da adega ideal, que servia almoços a cinco escudos, transformava-se no restaurante Antunes.



Mais de meio século depois, esta casa da rua do Bonjardim, no centro do Porto, é um local de passagem obrigatória para degustar iguarias da cozinha tradicional portuguesa, como o pernil assado em forno a lenha, o cozido (às quintas-feiras), os rojões (às sextas), as tripas (às quartas) e o cabrito assado (aos sábados).



"Ainda faço as compras todas e sou muito rigorosa na qualidade. Dá muito trabalho, mas fico feliz porque os clientes saem satisfeitos", conta Maria Luísa, a mulher de 75 anos que chegou ao Porto ainda menina, vinda de Paços de Ferreira, e que, aos 21, abriu o restaurante com o marido, António Antunes - já falecido.



É, ainda hoje, responsável pelas rabanadas que fazem as delícias dos visitantes, seguindo a receita do restaurante da Póvoa de Varzim onde o marido trabalhava quando andava na tropa.



Pelas mesas do Antunes – na sala que outrora foi armazém – passaram catedráticos, bispos, autarcas e líderes desportivos. "Gostam de comida à moda antiga, como eu, que não sou dada a modernices", diz Maria Luísa.



FICHA

ANTUNES

Rua do Bonjardim, 525 Porto

Telefone

222 052 406 / 222 006 577

Preço médio

10 a 15 euros

Horário

Encerra aos domingos e feriados

Cartões Sim

Fumadores Não