Portugal foi o país da União Europeia onde os preços da habitação mais subiram em 2018

Portugal foi, em 2018, o país da União Europeia (UE) onde os preços da habitação mais subiram, com um aumento de 10,3% face ao ano anterior, mais do dobro da média comunitária, divulgou esta quarta-feira o Eurostat.



Segundo dados publicados pelo gabinete de estatísticas comunitário, em 2018 registou-se uma subida homóloga média de 4,4% no Índice de Preços da Habitação em toda a UE, enquanto o aumento médio na zona euro foi de 4,3%.





A seguir a Portugal, que liderou as subidas no ano passado neste indicador, surge a Irlanda (+10,2%), a Letónia (+9,8%) e a Hungria (+9,7%).Em sentido inverso, as maiores quedas no Índice de Preços da Habitação foram verificadas, em 2018, na Suécia (-0,9%) e em Itália (-0,6%).Para a Eslovénia não são apresentados valores.Ao todo, entre 2010 e 2018, os preços da habitação aumentaram 15% na UE e 11% na zona euro, assinala o Eurostat.Neste período, as maiores subidas foram verificadas na Estónia (+83%), Letónia (+61%), Áustria (+56) na Suécia (+55%) e no Luxemburgo (+50%), enquanto os maiores decréscimos se registaram em Itália (-17%), Espanha (-12%) e Chipre (-8%), adianta o gabinete de estatísticas da UE.