Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prato atrás de prato para saborear tapas e petiscos na Tasquinha dos Sabores

Mensagens na parede elogiam a comida mas também há alguns pedidos de casamento.

Por Nelson Rodrigues | 18:51

Há uma coisa que salta de imediato à vista de todos aqueles que visitam a Tasquinha dos Sabores, na rua da Picaria, no Porto. Pelas paredes estão espalhados milhares de ‘post-its’ com todo o género de mensagens.



Algumas a elogiar a comida e o espaço - e nos quais é referida a data de visita do restaurante; mas há outros bem mais ousados e nos quais são feitas juras de paixão à pessoa amada, ou até pedidos de casamento.



Quem quiser perder cinco ou dez minutos pode deliciar-se e passar os olhos por estas mensagens, algumas bastante originais, enquanto saboreia maravilhosos pratos. Por aqui são servidas tapas e petiscos. Prato atrás de prato, o ideal é provar um pouco de tudo: iguarias portuguesas, acompanhadas de uma boa sangria ou de um bom vinho.



Na Tasquinha dos Sabores, aberta há seis anos, o grande destaque vai para o chouriço assado, a morcela com ananás, alheira escangalhada, pimentos padrón, bolinhos de bacalhau, pataniscas bacalhau e polvo, moelas, folhado com queijo de cabra e doce de framboesa, panadinhos, entre muitas outras especialidades.



Para terminar há um ‘final feliz’ composto por várias sobremesas.



FICHA

TASQUINHA DOS SABORES

Rua da Picaria, 32, Porto

Telefone

223 220 037

Preço médio

15 euros

Horário

Terça a sábado. Domingo só jantar. Encerra à segunda.

Cartões Sim

Fumadores Não