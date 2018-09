Prémio Camões é hoje entregue ao escritor Germano Almeida no Rio de Janeiro

Por Lusa | 06:05

O Prémio Camões é hoje entregue ao escritor cabo-verdiano Germano Almeida, numa cerimónia a decorrer na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, com a presença dos ministros da Cultura do Brasil, de Portugal e de Cabo Verde.

O escritor foi escolhido, por unanimidade, no passado mês de maio, na reunião do júri do Prémio Camões, em Lisboa, tendo sido destacada "a riqueza de uma obra" na qual "se equilibram a memória, o testemunho e a imaginação".

Nascido em 1945, na ilha da Boavista e a viver atualmente no Mindelo, Germano Almeida é autor de obras como "A Ilha Fantástica", "Os Dois Irmãos" e "O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo", tendo publicado este ano "O Fiel Defunto", pouco depois do anúncio da atribuição do prémio, facto que considerou uma "coincidência interessante", em entrevista à agência Lusa.