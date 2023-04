Presidente da Comissão de Inquérito da TAP vai punir responsáveis pela divulgação de informações confidenciais

O presidente da comissão de inquérito à TAP considerou esta quinta-feira que a divulgação de informações confidenciais em órgãos de comunicação social é um "ataque ao coração da democracia", que merecerá punição exemplar de responsáveis.

"Eu acho que isto é um ataque ao coração da democracia. São coisas que nos fazem pensar, efetivamente, que nem todos estamos a fazer o que devemos fazer pelo bem e pelo interesse público do nosso país. Acho que cumpre-nos identificar o que se passou, identificar os responsáveis e puni-los de uma forma que seja exemplar, até pelo exemplo público que possa ser dado", afirmou o presidente da comissão de inquérito à TAP, o deputado socialista Jorge Seguro Sanches, no final de quatro audições de representantes de trabalhadores da companhia aérea.

Seguro Sanches referia-se à divulgação de mensagens de Whatsapp e de correio eletrónico, que envolvem o Governo, pela SIC e pela CNN Portugal, informações que também ficaram disponíveis esta manhã, na sala de segurança da comissão de inquérito.



"A confirmar-se, penso que na próxima reunião teremos de ter um ponto para tomarmos decisões em relação a esta questão", realçou Seguro Sanches.



O deputado social-democrata Paulo Rios de Oliveira recordou que estas comunicações "têm um emissor e um destinatário", embora tenha admitido que o momento da divulgação "empurra mais" a responsabilidade para o parlamento do que para os emitentes.



Já o deputado socialista Bruno Aragão pediu que, "mais do que refletir", se deve "agir em conformidade". "O que espero é que não entremos em grandes discussões sobre reflexão e que se utilizem os mecanismos que estão previstos, para perceber o que aconteceu", apelou.



Por sua vez, o deputado comunista Bruno Dias disse não se recordar de uma comissão parlamentar de inquérito tão mediatizada que tivesse tantas notícias e comentários "sobre tudo, menos o que se trata na comissão". "Alguém está a ganhar muito com isto, mas não é a Assembleia da República, nem a democracia, de certeza", afirmou.



Jorge Seguro Sanches disse que não seria inédito a realização de um inquérito ao caso, que classificou como um ataque aos trabalhos da comissão, feito de uma forma "anti-democrática, ilegal e absolutamente inaceitável".



"Mas acho que precisamos de conhecer exatamente o que aconteceu e ter a certeza absoluta das suspeitas que todos temos sobre o que aconteceu", ressalvou o presidente da comissão.



O caso será discutido na reunião de mesa e coordenadores na sexta-feira de manhã, para decidir quais as respostas mais eficazes. "Tomaremos aí as deliberações necessárias", adiantou Seguro Sanches.