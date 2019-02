Relação de Khloé Kardashian e Tristan Thompson pode estar por um fio

Após várias polémicas e traições a irmã de Kim Kardashian volta para Los Angeles.

17.02.19

Após várias polémicas e traições, Khloé Kardashian parece não estar muito confortável com o relacionamento com Tristan Thompson e pretende colocar um ponto final na relação.Segundo avança o canal E!News, uma fonte próxima do casal revela que a irmã de Kim Kardashian não confia no jogador de basquetebol, com quem tem uma filha, True, de 10 meses.O basquetebolista, de 27 anos, regressou aAo que parece, a fundadora da marca Ge acordo com afirmações da mesma fonte, o casal já vive separado e a empresária está em Los Angeles, EUA, com a filha.

Recorde-se que alguns dias antes de Khloé Kardashian dar à luz foram reveladas, pela imprensa internacional, uma série de gravações de vídeo que mostravam o jogador de basquetebol envolvido com outras mulheres. A mesma publicação dá conta que a estrela de televisão suspeita que Tristan voltou a trai-la na época do Natal.