Atrizes são hoje as melhores amigas, mas no passado nem sempre foi assim.

17:50

Rita Pereira e Jessica Athayde são hoje as melhores amigas, mas no passado nem sempre foi assim. Este sábado, no programa 'Conta-me', de Fátima Lopes, a atriz deixou uma mensagem a Jessica e voltou a recordar as divergências iniciais.