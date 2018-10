Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicatos consideram "inqualificável" reunião com Governo sobre carreira de enfermagem

Presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses assegurou que os profissionais vão aderir com "mais força" à greve na próxima semana.

Por Lusa | 17:16

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) considerou "inqualificável" a reunião negocial desta com o Governo sobre a carreira de enfermagem, assegurando que os profissionais vão aderir com "mais força" à greve na próxima semana.



"Foi uma reunião inqualificável porque, sendo uma reunião negocial entre greves, é inadmissível que o Ministério das Finanças, o Ministério da Saúde e o Governo não tenham apresentado uma nova proposta que vá ao encontro das propostas e das exigências dos enfermeiros que o próprio ministro da Saúde, em nome do Governo, qualificou de soluções e exigências justas", disse José Carlos Martins.



Ao entender que as exigências são justas, o que faria sentido era o Governo "apresentar uma contraproposta com soluções em relação à carreira, ao diploma único, à valorização remuneratória da enfermagem, às questões da aposentação mais cedo e a mecanismos de compensação do risco e da penosidade", próxima daquela que os sindicatos apresentaram, defendeu o sindicalista.



"Isto significa que os enfermeiros têm mais razões para uma adesão ainda mais expressiva, mais massiva nos próximos dias da semana que vem e uma grande participação na manifestação nacional no dia 19", sublinhou.



A reunião entre o Governo e a Comissão Negociadora Sindical dos Enfermeiros (CNESE) estava prevista para dia 04 de outubro, tendo sido adiada para esta sexta-feira.



José Carlos Martins adiantou que, como não foi apresentada nenhuma contraproposta e a CNESE já tinha solicitado uma reunião de caráter político, o compromisso que foi assumido é que iam agendar "no mais curto espaço de tempo uma reunião de caráter político".



O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse esta sexta-feira que a preparação do Orçamento do Estado "pode ter comprometido a agilidade e a velocidade das negociações" com os sindicatos dos enfermeiros.



"Nós temos estado muito condicionados, como sabem, pela questão do Orçamento [do Estado] e quer o Ministério da Saúde quer o Ministério das Finanças têm estado muito enfocados nos trabalhos preparatórios do Orçamento. Isso, de alguma forma, pode ter comprometido a agilidade e a velocidade das negociações", afirmou Adalberto Campos Fernandes aos jornalistas, à margem de uma visita à Unidade Local de Saúde da Guarda.



Adalberto Campos Fernandes reafirmou que a vontade do Governo é chegar "a um entendimento sobre aquilo que são as bases do desenho de uma carreira, de uma arquitetura de carreira que os enfermeiros, e bem, há muitos anos pugnam e que necessita de ser encarada, da parte do Governo, com a maior atenção".



"Depois, há sempre as limitações que decorrem da fase seguinte que é a fase da tradução em aspetos remuneratórios, mas isso, enfim, isso também os próprios sindicatos têm assumido que é uma fase seguinte, é uma fase posterior", concluiu.



Os enfermeiros iniciaram na quarta-feira o primeiro de seis dias de greve, que se repete nos dias 16, 17, 18 e 19 de outubro.



Os sindicatos exigem a revisão da carreira de enfermagem, a definição das condições de acesso às categorias, a grelha salarial, os princípios do sistema de avaliação do desempenho, do regime e organização do tempo de trabalho e as condições e critérios aplicáveis aos concursos.