Uribe pede desculpa e garante que está comprometido com o FC Porto após noitada polémica

A polémica em torno da festa de aniversário da mulher de Uribe, Cindy Alvárez García, levou o próprio médio a recorrer às redes sociais para pedir desculpa aos adeptos pela situação e, simultaneamente, esclarecer tudo o que se passou.O colombiano assegurou que todos os jogadores se foram embora à meia-noite e garantiu estar comprometido com o clube, agradecendo ainda a todos os adeptos que o apoiaram "neste mal-entendido"."Desculpa, é a única palavra que devo dizer neste momento a todas as pessoas que me enviaram mensagens e à minha esposa. Compreensão, é a palavra que queria que vocês levassem de mim. O meu profissionalismo não deve ser posto em julgamento", começou por escrever o jogador."À meia noite, depois dos meus companheiros irem embora, fui descansar, visto que no dia a seguir não tínhamos treino. A minha esposa e os seus amigos e família prosseguiram com o encontro porque era no jardim de minha casa", acrescentou."Neste momento estou 1000 por cento comprometido com o FC Porto e continuará a ser assim. O meu pensamento é dar o melhor de mim. Obrigado a todos os adeptos que me apoiaram neste mal-entendido", concluiu.