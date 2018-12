Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vai um Madeira para o Natal

Há vinhos Madeira feitos no século XIX que são ainda capazes de sobreviver em grande forma mais 100 anos.

Por Edgardo Pacheco | 18:45

Estes são vinhos eternos

Já se sabe que o Natal é época alta para o consumo do vinho do Porto. E ainda bem. Mas como o País é muito rico em matéria de vinhos doces, se calhar não seria má ideia variarmos um pouco. Ou, melhor ainda, juntar o habitual Porto a um vinho Madeira. Isso é que era, até porque o serão seria bem mais divertido à mesa.



Depois de alguns anos de ocaso, os vinhos Madeira regressaram em grande forma, em particular os vinhos feitos com as castas ditas nobres (Verdelho, Boal, Cercial e Terrantez), mas o problema é que, por razões misteriosas, continuamos a não ligar muito aos vinhos doces.



Os espanhóis, por exemplo, estão empenhadíssimos em trazer para a ribalta o vinho Jerez (com a participação de chefes e personalidades de diferentes áreas criativas), mas nós, nada. Limitamo-nos a mandar os vinhos para as prateleiras e esperar que um ou outro estrangeiro se encante com uma garrafa datada.



Ora, a entidade privada que mais faz pela promoção do vinho Madeira no continente é o Bar do Binho, em Sintra, que ainda recentemente promoveu o Madeira Wine Experience - uma prova com vinhos raríssimos, alguns criados na segunda metade do século XIX.



Estes eventos são determinantes para a educação dos consumidores, visto que é a partir da prova de vinhos velhos que percebemos que a compra de vinhos Madeira é um exercício de inteligência e bom gosto. Bom gosto porque são deslumbrantes no nariz e na boca. E inteligência porque é um bom negócio. São vinhos que nunca se perdem.



Um Quinado para os saudosistas

Houve um tempo em que se produzia uma coisa chamada vinho Quinado e que consistia em vinho do Porto com uma percentagem de quinina.



Tais vinhos tinham como destino África e Brasil e serviam como bebida preventiva contra a malária. Passaram-se os tempos e as terapias contra a praga já não passam pela ingestão de bebidas alcoólicas, pelo que as empresas de Gaia deixaram de fabricá-lo.



Sucede que, algumas, com stock nas caves, acham piada lançar volta e meia um destes vinhos que, convém notar, não se pode chamar vinho do Porto. É pura e simplesmente vinho Quinado. É o caso da Poças Junior que, este ano, está a celebrar 100 anos vida (coisa rara numa empresa familiar portuguesa no negócio do vinho do Porto).



São só 150 garrafas e têm como destino agradar quem tinha por hábito beber noutros tempos um cálice de Quinado. Custa 165 €.



Bem com toda a doçaria

Toda, se calhar é um exagero mas seguramente que um vinho Madeira vai bem com a maioria das sobremesas de Natal, tradicionais ou mais criativas.



As notas torradas e caramelizadas do vinho ficam muito bem com tartes de frutos secos, por exemplo. Claro que, para os puristas, é mais ou menos como a história dos charutos. Apreciam-se sozinhos. É capaz de ser uma boa teoria.