Vítor Tormena é reforço do Sporting de Braga

O defesa Vítor Tormena é o novo reforço do Sporting de Braga para as próximas cinco temporadas, informou hoje o clube minhoto, quarto classificado da I Liga de futebol na época passada.

O jogador brasileiro, de 23 anos, chega do Gil Vicente, mas, na época passada, jogou por empréstimo dos gilistas no Portimonense, clube no qual fez 27 jogos e um golo.

"Estou muito feliz e motivado para este desafio e preparado para dar muitas alegrias ao Sporting de Braga. Espero que tenhamos uma ótima época", disse ao sítio do clube bracarense o jogador que fez a formação no São Paulo.