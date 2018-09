Atriz vai ser mãe pela primeira vez.

Radiante com a chegada do primeiro filho, fruto da relação com David Quinta, Maya Booth já sabe que vai ser mãe de um rapaz e não podia estar mais feliz. "É um menino, mas ainda estou indecisa quanto ao nome. De facto, o nome faz a pessoa. Já tenho alguns pensados, mas nada definido", conta.