27º SUPER BOCK SUPER ROCK O Meco é para sempre.

Nos próximos de 13, 14 e 15 julho, os acordes vão voltar a fazer-se soar no cenário idílico da Herdade do Cabeço da Flauta, junto à Praia do Meco, em Sesimbra. O Meco continua à espera de todos, com os mesmos encantos e a atmosfera única da qual é impossível não sentir saudades que, aliados à praia e ao campismo, o tornam num espaço privilegiado para desfrutar da melhor música nacional e internacional do momento. Os ingredientes estão todos reunidos para mais uma edição que se espera memorável.





Mês após mês vem crescendo a vontade de voltar a celebrar a Música Autêntica e o reencontro está marcado para os dias 13, 14 e 15 de julho, com uma Welcome Party a 12 de julho para receber da melhor forma todos aqueles vão fazer do Meco a sua casa durante os 3 dias de festival.

Cartaz completo

Espalhado por 4 palcos – Super Bock, Pull&Bear, Somersby e LG by Rádio SBSR.fm –, o cartaz da 27ª edição foi desenhado para aliar nomes consagrados como The Offspring, Franz Ferdinand, The 1975, Wu-Tang Clan, DJ Premier, Father Jonh Misty, Rósín Murphy, James Murphy, ou Nile Rodgers & CHIC a sonoridades mais frescas de Kaytranada, 070 Shake, PinkPantheress, Caroline Polachek, L'Impératrice, Parov Stelar ou Kaleo, a ritmos eletrizantes de Charlotte de Witte, Rósín Murphy, BLOND:ISH ou 2ManyDJS, passando pelo talento emergente de Benny Sings, Black Country, New Road, Sampa The Great, Biig Piig, Ezra Collective sem nunca esquecer a música nacional, parte integrante do ADN do Festival desde a primeira edição, como The Legendary Tigerman, Tomás Wallenstein, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra, BIIA, Noiserv, Tara Perdida, Glockenwise, Amaura, Holly Hood, Nuno Lopes, Chico da Tina, Irma, Moullinex ? GPU Panic ou Surma.





Estes são apenas alguns dos destaques de um cartaz de luxo para 3 dias de Música Autêntica, os DJ Sets de Capitão Fausto e da Rádio SBSR.FM, com Lara Soft & Manuela Paraíso, para a Welcome Party de 12 de julho.

A mobilidade mantém-se como um dos principais focos do Festival

O objetivo centra-se no incentivo à redução do uso do transporte privado, oferecendo alternativas para chegar ao Festival em transporte público.

Comboios Fertagus + shuttles Carris Metropolitana

Considerando o trânsito, sempre intenso no verão pela afluência às praias,, a aposta na 27ª edição vai para o uso do comboio, a solução mais rápida, económica – gratuita para os portadores do passe Navegante –, e energeticamente mais eficiente e sustentável para todos os que se dirijam ao Festival desde Lisboa e norte do Tejo.





Assim, em parceria com a Fertagus, Carris Metropolitana e Câmara Municipal de Sesimbra, o acesso ao Festival será assegurado pela travessia nos comboios da Fertagus desde Lisboa – estações de Roma-Areeiro, Entrecampos, Sete Rios, Campolide – até à estação de Coina, com duração de cerca de 30 minutos. O percurso da estação de Coina até ao Festival será assegurado pelos autocarros Carris Metropolitana. Para o regresso, o percurso será o inverso.

HORÁRIOS - IDA:

Lisboa – Estação de Coina : Comboio Fertagus

Horários em www.fertagus.pt/pt/horarios/fertagus Estações de Roma-Areeiro – Entrecampos – Sete Rios – Campolide – Pragal – Corroios – Foros de Amora – Fogueteiro – Coina.



Custo de ida e volta de 2€ para quem apresentar bilhete para o Festival (válido apenas nos dias do evento, de qualquer origem/destino para a estação de Coina). Gratuito para portadores do passe navegante®.



Estação de Coina – Festival : Autocarro

Autocarros com a indicação "Festival SBSR"

- Dia 12 de julho (4.ª feira) – das 10h às 22h

- De 13 de julho a 15 de julho (5.ª feira a sábado) - das 10h às 24h

Custo:

- Tarifa de bordo (a adquirir no autocarro): 2,60€

- Zapping (pré-comprado): 1,55€

- Não serão admitidos passes navegante®

HORÁRIOS - REGRESSO:

Festival – Estação de Coina : Autocarro

Autocarros com a indicação "Estação de Coina"

- De 13 de julho a 15 de julho (5.ª feira a sábado) - das 10h às 02h30

- Dia 16 de julho (domingo) - das 9h às 15h

Custo:

- Tarifa de bordo (a adquirir no autocarro): 2,60€

- Zapping (pré-comprado): 1,55€

- Não serão admitidos passes navegante®

Estação de Coina – Lisboa : Comboio Fertagus

Horários em www.fertagus.pt/pt/horarios/fertagus Estações de Coina – Fogueteiro – Foros de Amora – Corroios – Pragal – Campolide – Sete Rios – Entrecampos – Roma-Areeiro.

Reforço horário com o comboio Especial Super Bock Super Rock , com saída de Coina às 03h30, nas noites de 13, 14 e 15 de julho. Custo de ida e volta de 2€ para quem apresentar bilhete para o Festival (válido apenas nos dias do evento, de qualquer origem/destino para a estação de Coina).

TVDE

Será criado um ponto de recolha no Festival, para facilitar o encontro dos utilizadores com os motoristas e evitar embaraços de trânsito. Estas plataformas poderão também ser utilizadas para ir e voltar à Estação de Coina, para quem utilizar os comboios da Fertagus.

De carro

As portas do recinto abrirão às 15h00 nos dias 12, 13 e 14 de julho. De modo a prevenir enchentes e congestionamentos, a organização recomenda ao público que chegue ao recinto cedo, siga rigorosamente as indicações das autoridades competentes e, sobretudo, utilize os transportes públicos reforçados e as várias opções alternativas de mobilidade. Além de facilitar o acesso, contribui para uma experiência mais confortável, económica e responsável.

O estacionamento do Festival vai ser otimizado, nomeadamente na sinalização, iluminação e equipas para auxílio ao estacionamento.

A GNR recomenda, em primeiro lugar, a deslocação através das alternativas ao uso de carro próprio. O estacionamento fora das zonas autorizadas é totalmente desaconselhado e será fortemente desincentivado.

Para a boa gestão do fluxo de tráfego nos acessos ao Festival, haverá condicionamento da circulação na estrada de acesso ao recinto – ligação entre a Rotunda do Marco do Grilo e Alfarim – em função do fluxo do tráfego. Informação sobre sentidos de trânsito e respetivos horários a ser dada oportunamente, em função do planeamento das autoridades competentes.

Super Bock Super Rock, o Meco é para sempre.

CARTAZ COMPLETO:

Dia 12 de julho

Welcome Party Super Bock Super Rock

DJ Sets de Capitão Fausto e DJs Rádio SBSR.FM – Lara Soft & Manuela Paraíso

13 de julho

Palco Super Bock

James Murphy DJ Set, The Offspring, Franz Ferdinand,

The Legendary Tigerman

Palco Pull&Bear

Father John Misty, Black Country, New Road, 070 Shake

Palco LG by Rádio SBSR.FM

Noiserv, Tara Perdida, Sounds of All Colors by Calua e Nitry

Palco Somersby

2manydjs DJ Set, LX-90, Róisín Murphy

14 de julho

Palco Super Bock

Charlotte de Witte, The 1975, Wu-Tang Clan, Nile Rodgers & CHIC,

Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra

Palco Pull&Bear

Caroline Polacheck, Sampa The Great, Benny Sings

Palco LG by Rádio SBSR.FM

Holly Hood, Glockenwise, Amaura

Palco Somersby

Nuno Lopes, DJ Premier, BIIA

15 de julho

Palco Super Bock

Parov Stelar, Steve Lacy, Kaytranada, Ezra Collective, KALEO

Palco Pull&Bear

L’Impératrice, PinkPantheress, Biig Piig

Palco LG by Rádio SBSR.FM

Tomás Wallenstein, Irma, Surma

Palco Somersby

BLOND:ISH, Moullinex Δ GPU Panic, Chico da Tina

Informação de Bilhetes

Preço dos bilhetes

Até 12 de julho:

Passe Geral – 125€

Bilhete Diário – 65€

Nos dias do Festival:

Passe Geral – 130€

Bilhete Diário – 68€

Locais oficiais de venda

Só são válidos os bilhetes adquiridos nos locais oficiais de venda: