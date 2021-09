“A sense of [E]motion” Exposição de pintura abstracta

No próximo dia 7 de outubro será inaugurada a primeira exposição de pintura abstrata dena galeria, em Lisboa, estando aberta ao público de 8 a 30 de outubro.A exposição contará com mais de 50 telas de arte abstrata realizadas em 2020/21 e que expressam as mais profundas emoções da artista.Conforme refere Alexandra: …"Inspiro-me nas minhas emoções mais profundas. Através da pintura, consigo mergulhar dentro de mim, conectar-me com os meus sentimentos e emoções expressando-as de forma livre, intuitiva, crua, autêntica e espontânea. Pintar de dentro é a materialização da minha voz interior. Expresso-me através da cor, da textura do traço e do gestualismo. Eu não planeio, simplesmente deixo-me ir e deixo que a magia aconteça. Quando termino uma tela, para mim, ela está viva, com cheiro e som adequados à mensagem positiva que passa".Embora esta seja a sua primeira exposição, Alexandra já conta com o apoio de artistas internacionais, como Thomas Roth, um reconhecido artista sueco, atualmente a residir nos EUA, com uma vasta obra representada mundialmente em coleções privadas, bem como diversas exposições nas principais capitais mundiais, refere num depoimento sobre o trabalho da artista: