Agriloja abre loja em Matosinhos

A Agriloja abre nova loja na próxima quinta-feira, dia 25 de Agosto, no Retail Park, em Matosinhos, aumentando a sua rede de lojas para 34 unidades e reforçando a presença da marca na região norte do país.

Esta nova loja dedicada aos animais, plantas e bricolage, conta com uma equipa de 10 colaboradores num espaço de 1400m2, onde o cliente encontra tudo o que precisa para a sua horta e jardim. Na Agriloja, o cliente pode encontrar desde plantas ornamentais, hortícolas e árvores de fruto bem como produtos necessários para a sua manutenção, desde adubos e substratos, até acessórios e ferramentas manuais (pás, ancinhos, sachos e enxadas), elétricas (aparadores, sopradores e corta-relvas) e a gasolina (roçadoras, motoenxadas, motosserras e corta-relvas).

A oferta de soluções para o mundo dos animais de pecuária também está presente nesta loja, disponibilizando animais de capoeira, como pintos, galinhas, coelhos, entre outros e ainda uma vasta gama de alimentação, capoeiras e acessórios necessários para o bem-estar e criação destes animais. Na Agriloja de Matosinhos, também está fortemente presente uma vasta gama de produtos para animais de companhia, como nutrição, brinquedos, habitats e higiene.

A Agriloja, com uma experiência de mais de 20 anos no mercado, pretende continuar a satisfazer as necessidades dos clientes oferecendo diversidade de soluções ao melhor preço.

Com uma rede de lojas em expansão, a Agriloja continua a alargar a sua presença por todo o país, através da abertura de novas lojas físicas, complementando também com a loja online, em shop.agriloja.pt, chegando assim todo o território nacional.