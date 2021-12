Agriloja chega ao Algarve

A Agriloja inaugurou hoje no Centro Comercial Tavira Gran-Plaza, a sua 31ª loja da rede de loja, estreando a presença na região do Algarve, aguardada por muitos simpatizantes da marca.

Com um conceito adequado à vertente de centro comercial, esta loja oferece diversidade de produtos para animais de estimação, jardim e agricultura com mais de 500m2 de espaço, com uma equipa focada na satisfação do cliente.