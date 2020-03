Ajudar a proteger vidas da pandemia Covid-19 e melhorar as condições de vida

Em Portugal, a Unilever FIMA lança uma campanha multimarca de agradecimento à sociedade.A Unilever, o fabricante de bens de consumo de marcas como Dove, Knorr, Skip e Lifebuoy, anunciou hoje um vasto conjunto de medidas para apoiar os esforços globais e nacionais para combater a pandemia do coronavírus (Covid-19).Estas medidas visam ajudar a proteger as vidas e as condições de vida dos seus múltiplos stakeholders – incluindo os seus consumidores e comunidades, clientes e fornecedores e os seus trabalhadores.Consumidores e ComunidadesA Unilever irá contribuir com 100 milhões de euros para ajudar a combater a pandemia através do donativo de sabonetes, desinfetantes, lixívia e bens alimentares.Esta contribuição inclui:Um donativo de sabonetes e desinfetantes no valor mínimo de 50 milhões de euros à Plataforma de Ação COVID do Fórum Económico Mundial, que apoia organizações e agências mundiais de saúde na sua resposta à emergência. Para além do fornecimento de sabonetes, a Unilever irá adaptar as suas linhas de produção para produzir desinfetantes para utilização nos hospitais, escolas e outras entidades institucionais.Donativo de produtos e criação de parcerias e programas educativos sobre a lavagem das mãos, entregues e divulgados através das autoridades nacionais de saúde e ONGs, para apoiar as comunidades locais mais carenciadas.Em Portugal, a Unilever FIMA disponibilizou ajuda à Direção Geral de Saúde através de doação de produtos e está a agilizar as condições para reforçar a doação de bens alimentares e produtos de higiene pessoal e limpeza da casa às instituições com as quais já tem protocolos de colaboração, bem como o apoio à junta de freguesia da área onde se encontram os escritórios da empresa.Clientes e FornecedoresA Unilever irá disponibilizar 500 milhões de euros para apoiar as condições de vida em toda a sua cadeia de valor, através das seguintes medidas:Pagamento antecipado aos pequenos e médios fornecedores mais vulneráveis, por forma a ajudá-los a terem liquidez financeira.Prolongamento do crédito a retalhistas de pequena dimensão, cujos negócios dependem da Unilever, para os ajudar a gerir e proteger empregos.ColaboradoresNo atual contexto de disrupção das condições de mercado, a Unilever irá proteger todos os colaboradores que consequentemente venham a ser impedidos de desempenhar as suas funções, impedindo quedas dos seus salários, durante 3 meses. Iremos abranger todos os colaboradores, contratados, ou outras pessoas que trabalhem para nós, tanto nos escritórios, como nas fábricas, seja a tempo integral ou em part-time. Esta medida aplica-se a todos os colaboradores que não estejam cobertos pelos planos do governo ou pelos seus próprios empregadores.Alan Jope, CEO da Unilever refere: "Estamos profundamente tristes com o terrível impacto que o coronavírus está a causar na vida de todos nós. O mundo está a enfrentar um enorme desafio, e temos visto uma resposta incrível por parte de todas as equipas da Unilever, especialmente as da linha da frente das nossas operações nas fábricas, centros de distribuição e lojas.Esperemos que os 100 milhões de euros doados através de sabonetes, desinfetantes, lixivia e bens alimentares contribuam significativamente para melhorar a vida das pessoas e, ao ajudar a salvaguardar o rendimento e o emprego dos nossos trabalhadores, estejamos a trazer alguma paz de espírito durante estes tempos incertos. É devido à nossa capacidade financeira que podemos e devemos dar este apoio adicional."Para mais informações sobre a Unilever FIMA, visite o website em https://www.unilever-fima.com/