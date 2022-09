Cascata, restaurante típico em Abrantes

Nascido em 1983 com a abertura do Restaurante Típico, este foi o ponto de partida para a grande aventura que é criar e manter uma marca que representa o melhor da tradição gastronómica portuguesa.





Situado em Alferrarede, a 2 km do concelho de Abrantes, prima pela preservação e divulgação do melhor da gastronomia regional e tradicional Portuguesa.





Inserido numa confluência de sabores, Beiras, Alentejo e Ribatejo, poderá saborear entre muitas sugestões, os tradicionais: Maranhos à Beira Baixa, o bucho recheado, a miolada, o cabrito assado no forno com arroz de miúdos, e o famoso achigã grelhado com migas, prato vencedor do primeiro premio a nível nacional no ano nacional do turismo.





Com uma localização privilegiada, a 900 m da saída Abrantes norte da A23, merece certamente uma visita.

Restaurante Típico A Cascata

Rua Manuel Lopes V. Júnior, n.º 19 A - 2200 – 260 Abrantes