Já pensou quem é que no futebol pode influenciar árbitros, jogadores e treinadores? Se quer saber a resposta então pode participar no estudo que está a decorrer junto dos adeptos do desporto-rei sobre comunicação e influência no futebol, no âmbito do Doutoramento em Ciências da Comunicação do ISCTE-IUL.

Apesar da centralidade social e mediática do fenómeno futebolístico, este ainda não encontra a devida correspondência ao nível da investigação académica e científica, sendo este estudo um importante contributo nesse sentido e para o qual poderá contribuir.

Para colaborar no estudo basta responder ao questionário (https://iscteiul.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_efEeXKMRBu32ndP) não demorando o seu preenchimento mais de 2/3 minutos. Este é anónimo e confidencial, sendo as suas respostas exclusivamente para tratamento académico e cientifico. Não custa nada e estará a contribuir para um melhor conhecimento do futebol e dos seus actores.