Grupo BRITA aumenta faturação em Portugal em 21,7% em 2020 face ao ano anterior

O Grupo BRITA, um dos maiores especialistas mundiais em otimização e personalização de água com bom sabor, alcançou em 2020 um recorde na sua história corporativa. As vendas globais ascenderam a 617 milhões de euros, registando um acréscimo de 12,6% face ao ano anterior. No que respeita a Portugal, a faturação em 2020 aumentou 21,7%, consolidando-se como uma alternativa sustentável às garrafas de plástico.





Algumas das principais razões deste êxito foram: uma estratégia clara durante a pandemia que garantiu a produção e logística em todo o mundo, elevada procura e reconhecimento entre os consumidores que, principalmente neste momento, apreciam produtos cómodos e seguros que os ajudam a desfrutar de água com excelente sabor em sua casa; assim como um compromisso cada vez mais forte com a sustentabilidade e contra os plásticos descartáveis, considerados a principal causa da poluição ambiental.





"A nossa marca, a única verdadeiramente global na otimização da água potável, é o nosso maior ativo. Este facto ficou demonstrado uma vez mais, mesmo em tempos de pandemia, quando se destacou a necessidade de ter água com bom sabor em casa, sem ter que ir constantemente comprar garrafas de água mineral. Consumidores em todo o mundo confiam na BRITA porque sabem que oferecemos um produto de qualidade e seguro, além de comodidade e fiabilidade", explica Markus Hankammer, CEO do Grupo BRITA e segunda geração à frente desta empresa familiar.





"O ano de 2020 demonstra, acima de tudo, o grande compromisso e espírito de equipa dos nossos colaboradores a nível global. Conseguimos transitar do escritório para um modelo de trabalho remoto de um dia para o outro, bem como assegurar a produção e o funcionamento da nossa logística cumprindo rigorosas medidas de higiene. A estratégia implementada face à pandemia foi: primeiro, proteger a saúde de todos os nossos colaboradores e, segundo, manter as operações ativas. Nesta nova realidade, BRITA foi além do seu dever e atingiu todos os objetivos. Os meus colegas de direção e eu estamos muito orgulhosos destes resultados, e o bónus de 1.000 euros que pagámos aos nossos colaboradores em todo o mundo foi um pequeno reconhecimento disso".





Nova estratégia 2020-2025: a Sustentabilidade no centro

Nos últimos cinco anos, o Grupo BRITA estabeleceu o objetivo de deixar de ser uma empresa centrada na Europa para se tornar numa empresa global e multiproduto, para além do popular jarro com filtro BRITA – os dois eixos foram alcançados. Na nova estratégia, "Dar forma a Soluções Sustentáveis", BRITA coloca a sustentabilidade no centro. "Já éramos sustentáveis antes que a palavra existisse", recorda Markus Hankammer. "Fomos pioneiros com a reciclagem dos nossos filtros e com o nosso sistema de regeneração para permuta iónica, um dos componentes dos nossos filtros. Ao longo dos anos, estabelecemo-nos como uma referência junto dos nossos consumidores e clientes como fornecedores de alternativas sustentáveis à água mineral".





A empresa considera que a sua tradição nesta área é um ponto de partida para finalmente estabelecer a sustentabilidade como já o é para a direção e modelo da empresa: uma questão de coração que é agora também central em termos de comunicação e estratégia.





"É altamente motivador trabalhar para uma empresa que está a seguir este caminho de forma tão decisiva", afirma Stefan Jonitz, diretor financeiro. "A seriedade com que seguimos este caminho fica evidente, sobretudo, no facto de no futuro também medirmos e comunicarmos a nossa Contribuição para o Planeta com os indicadores clássicos de gestão empresarial de vendas e lucros. Este novo indicador de compromisso mede o que alcançamos com as nossas próprias ações e, principalmente, com a nossa gama de produtos e soluções sustentáveis . A métrica de sustentabilidade é uma combinação da pegada de carbono corporativa e poupança de água engarrafada graças às soluções de produtos BRITA".





Stefan Jonitz sublinha ainda: "O status quo já é impressionante e continua com impulso: atualmente são poupadas por ano mais de 4 milhões de garrafas que, se colocadas lado a lado, dariam a volta ao equador 35 vezes. A nossa meta para 2023 é aumentar esse número para 5.500 milhões de garrafas".





Sobre o Grupo BRITA:

Fundado em 1966 com sede em Taunusstein (Alemanha), com vendas totais de 548 milhões de euros no ano fiscal de 2019 e 1.953 colaboradores em todo o mundo, o Grupo BRITA é uma das empresas líderes na otimização de água potável. BRITA ocupa uma posição de liderança no mercado mundial de filtros de água. BRITA é representada por 29 filiais nacionais e internacionais e instalações operacionais, bem como participações, parceiros comerciais e industriais em 69 países nos cinco continentes. O inventor do filtro de água para o lar hoje em dia desenvolve, produz e comercializa uma ampla gama de soluções inovadoras para a otimização de água potável, para o setor privado, uso profissional, bem como dispensadores de água para escritórios, escolas, restaurantes e hospitais.