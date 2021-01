Mapei comemora 20 anos de atividade em Portugal

Ao longo deste ano vamos celebrar os 20 anos de atividade da Mapei em Portugal, em primeiro lugar com os nossos colaboradores, cuja dedicação e empenho foram determinantes e, com certeza, com os parceiros de negócio, que, ao longo destes anos estiveram ao nosso lado.

As comemorações serão obrigatoriamente diferentes, mas não deixarão de assinalar, em vários momentos, esta importante meta atingida pela empresa. Vamos começar com um logo dedicado a este aniversário, que será aplicado em toda a nossa comunicação, inspirado no nosso percurso, na bandeira Portuguesa, sem esquecer o nosso brand.

Sobre a Mapei

Fundada em Milão em 1937, a Mapei é atualmente o maior produtor mundial de adesivos e produtos complementares para o assentamento de pavimentos e revestimentos de qualquer tipo. É também especializada noutros produtos químicos para a construção, como impermeabilizantes, argamassas especiais para a reabilitação de betão e alvenarias, isolamento térmico e acústico, pavimentos

contínuos e aditivos para betão.

A Mapei desenvolveu a sua estratégia com base em três linhas orientadoras:

ESPECIALIZAÇÃO: o Grupo Mapei oferece 20 linhas de produto e 5.500 produtos com tecnologia de vanguarda para satisfazer todas as exigências da indústria da construção em todo o mundo;

INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO: o Grupo Mapei investe anualmente uma parte significativa das suas receitas e dos seus recursos humanos para a investigação e desenvolvimentos de novas soluções e tecnologias nos 31 laboratórios de I&D e nos 83 laboratórios de controlo de qualidade;

INTERNACIONALIZAÇÃO: desde a década de 1960, o Grupo Mapei segue uma estratégia de internacionalização para estar mais perto das exigências locais e reduzir ao mínimo os custos de transporte. Atualmente está presente com 90 subsidiárias em 57 países e 83 fábricas em 36 países nos 5 continentes.

A Mapei iniciou a sua atividade em Portugal no final de 2001 com o objetivo de estar mais perto dos clientes, criar uma oferta ajustada às exigências locais e reduzir ao mínimo os custos de transporte. Desde então a filial portuguesa do Grupo Mapei tem vindo a crescer de forma sustentável, ganhando uma quota sempre mais importante no segmento dos produtos químicos para a construção.

Um crescimento contínuo baseado em várias opções estratégicas que definem a sua filosofia organizativa e política comportamental: por um lado o Sistema de Gestão Integrado – Qualidade (ISO 9001:2015), Ambiente (ISO 14001:2015) e Segurança (ISSO 45001:2018) e por outro, a adoção em 2014 do Código de Ética, para afirmar um padrão de excelência no sentido da responsabilidade social e dos valores éticos de comportamento, comum a todo o Grupo Mapei.

Atualmente a Mapei é vista como uma marca de confiança, qualidade, inovação e competência em todos os seus pontos de contacto com o mercado: pessoas, marca, produtos e serviços de pré e pós-venda.

A empresa conta com uma unidade fabril, na zona de Anadia, que funciona também como plataforma de distribuição, um armazém com escritórios centrais na zona de Castanheira do Ribatejo e uma rede de técnicos e comerciais que prestam o serviço de aconselhamento, assistência técnica e consultoria em Portugal Continental, Madeira, Açores e Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

A vasta gama de produtos e sistemas comercializados, o excelente serviço de pré e pós-venda e o investimento em marketing e comunicação têm contribuído para a consolidação do crescimento da empresa e a afirmação da sua posição de liderança nos diversos segmentos do mercado da construção, conforme demonstrado pelas várias obras realizadas em Portugal nestes últimos vinte anos.

Para o futuro, o compromisso é de continuar a investir nas infraestruturas, na segurança, saúde e ambiente, uma área muito importante também para suportar a estratégia de comercialização de soluções sustentáveis, nos recursos humanos sempre mais especializados e na promoção dos nossos sistemas e produtos, convictos que, juntamente com os nossos parceiros, vamos consolidar sempre mais a nossa posição no mercado português dos produtos químicos para a construção.

Janeiro 2021