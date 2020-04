Máquinas Kärcher ajudam no combate ao coronavírus

Limpeza a vapor elimina até 99,999% dos coronavírus* e bactérias

Porque as medidas de higiene são tão importantes nos tempos que correm, a Kärcher conseguiu que a eficácia das suas máquinas de limpeza a vapor fosse testada no combate aos vírus através de testes independentes.

Resultado: desde que usadas corretamente, as máquinas Kärcher removem até 99,999% dos vírus encapsulados*, como o coronavírus ou a gripe, e 99,99% das bactérias domésticas comuns ** existentes nas superfícies duras.

Uma vez que, neste momento, os desinfetantes devem ser reservados principalmente para uso ambulatório e hospitalar, as máquinas de limpeza a vapor são uma resposta eficiente para a higiene em geral - tanto em casas particulares como no uso comercial e industrial***.

Eficácia testada em laboratório

Vírus encapsulados, como o coronavírus SARS-CoV-2, podem ser eliminados com altas temperaturas. Como os vírus não são germes ou organismos vivos, os especialistas também referem a inativação do vírus. No laboratório, um teste certificado de vírus (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), representativo dos vírus encapsulados, foi colocado numa superfície dura. Essa área foi então limpa com o bocal de uma lavadora a vapor e com a cobertura de pano apropriada. Ficou demonstrado que, durante uma limpeza de 30 segundos numa superfície, pode ser alcançada uma redução significativa de até 99,999% dos vírus quando aplicada a pressão máxima de vapor.

A Kärcher testou as máquinas de limpeza a vapor para uso doméstico e também máquinas para uso profissional. Quer o vapor seja produzido numa caldeira ou num aquecedor de água, isso não afeta o resultado no combate ao vírus; ambas as tecnologias alcançaram um resultado comparável em laboratório.

Como é que uma correta utilização do vapor pode ajudar a reduzir o risco pandémico?

O vapor de água quente emerge a cerca de 100 ° C e vai arrefecendo com o aumento da distância. Para combater vírus de maneira eficaz, o bocal deve, portanto, ser posicionado diretamente sobre a superfície. Também é importante garantir a limpeza de uma determinada área durante 30 segundos na potência máxima do vapor. Os panos de microfibra utilizados devem ser lavados a uma temperatura de pelo menos 60 ° C num programa de lavagem padrão (não Eco).

Vantagens do vapor nas limpezas

As máquinas de limpeza a vapor da Kärcher são o resultado de mais de 20 anos de pesquisa e desenvolvimento em limpeza. Precisam apenas de eletricidade e água e podem ser utilizadas ??por um tempo quase ilimitado, independentemente da disponibilidade de desinfetantes. Como as máquinas de limpeza a vapor não funcionam com agentes de limpeza químicos, a sua aplicação protege também as vias aéreas dos utilizadores, garantindo um ambiente interior agradável. Também são evitadas reações potencialmente alérgicas aos agentes de limpeza, por ex: para crianças que brincam no chão. Quem sofre de alergias beneficia do facto de o vapor reter a poeira e reduzir a dispersão de alergénios. Além disso, o vapor tem múltiplas aplicações podendo ser utilizado para limpar o chão, higienizar a cozinha e wc, micro-ondas, fogão, cabines de duche, torneiras, azulejos, tapetes, sofás, soalhos e muito mais.

Num ambiente limpo regularmente o risco de transmissão de agentes patogénicos é minimizado consideravelmente. As superfícies deixam de ser terreno fértil para germes, bactérias ou vírus. O vapor ajuda a chegar mesmo aos locais de difícil acesso e os agentes patogénicos são eliminados.

Conheça a gama de limpeza a vapor da Kärcher aqui: https://www.karcher-neoparts.pt/pt/





*Os testes realizados mostraram que, com a limpeza localizada durante 30 segundos no nível máximo de vapor, as máquinas de limpeza a vapor da Kärcher eliminam 99,999% dos vírus encapsulados. Vírus como os coronavírus ou vírus da gripe (excluindo o vírus da hepatite B) podem ser removidos das superfícies duras e comuns da casa (germe testado: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).