Morar Melhor: Cinco lotes do bairro telheiras sul iniciam obras de beneficiação

No âmbito do programa da Gebalis "Morar Melhor", cinco lotes do Bairro Telheiras Sul começam hoje a ser alvo de um conjunto de intervenções, proporcionando uma melhoria significativa na vida dos mais de 430 moradores deste aglomerado urbano localizado na freguesia de Alvalade.



Construído em 1996, o Bairro Telheiras Sul é composto por seis lotes de nove andares cada, cinco dos quais estão sob gestão da Gebalis. Na sua história, o bairro já beneficiou de várias intervenções, sendo, por isso, um símbolo da reabilitação que tem sido feita nas diversas habitações municipais em Lisboa.



Este bairro, que originalmente realojou a população da Quinta das Fonsecas e da Quinta da Calçada, vê agora mais uma intervenção a ganhar forma. O objectivo é, até 2024, substituir as antigas coberturas em fibrocimento – melhorando a eficiência energética –, reabilitar as empenas, bem como efectuar uma revisão geral de infraestruturas técnicas, como é o caso dos elevadores.



Sobre as obras que agora iniciam, Fernando Angleu, Presidente do Conselho de Administração da Gebalis, confessa que, "ao avançarmos com notórias melhorias nestes bairros urbanos, também estamos a promover uma experiência transformadora na vida destes moradores".



Recorde-se que, desde o arranque, no início de Junho, do Morar Melhor – Programa de Reabilitação de Bairros Municipais de Lisboa já se iniciaram intervenções em quatro bairros geridos pela Gebalis, nomeadamente os bairros dos Alfinetes, da Boavista, Padre Cruz e João Nascimento Costa. Nesse sentido, requalificar os núcleos urbanos significa, para Fernando Angleu, "regenerar a qualidade de vida destas pessoas para que se sintam, cada vez mais, em casa, e isso é o que nos move todos os dias".

Considerado o maior investimento realizado na habitação municipal desde o Programa Especial de Realojamento (PER), o programa "Morar Melhor" inclui intervenções de fundo em 478 edifícios com 8614 fracções e reabilitação directa de 1545 fracções.

